Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Julia è alla ricerca della verità su Carlos e convince la madre a raccontarle la storia del suo concepimento edi come il padre l’abbia abbandonata. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Julia è alla ricerca della verità su Carlos e convince la madre a raccontarle la storia del suo concepimento edi come il padre l’abbia abbandonata. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 8 giugno 2022 - zazoomblog : Un altro domani anticipazioni 8 giugno 2022 Julia decide di non tornare - #altro #domani #anticipazioni #giugno… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 7 giugno 2022 - infoitcultura : Anticipazioni Un altro domani 8 giugno 2022: episodio 3 - infoitcultura : Un altro domani, anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022 -