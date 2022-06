Anticipazioni L’ora-inchiostro contro piombo | prima puntata | clamorosa “rivoluzione” in redazione | cosa accadrà

(Di mercoledì 8 giugno 2022)delladi” instasera. È trascorsa una sola settimana dal finale di stagione di Giustizia per tutti, eppure Canale 5 ha scelto di intrattenere il suo pubblico con una nuova ed elettrizzante fiction tv. A partire da stasera, Mercoledì 8 Giugno, Claudio Santamaria sarà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AnnaMancini81 : L’Ora inchiostro contro piombo: anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5 - CalcioPillole : Dopo le anticipazioni emerse in mattinata, ora arriva l'ufficialità: Il direttore sportivo Walter #Sabatini lascia… - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 1° giugno: Rossella, è l'ora di conoscere meglio Virginia? - AnnaMancini81 : L’Ora – Inchiostro contro piombo, la fiction di Canale 5 sul giornale siciliano che smascherò la mafia -

Le tappe Secondo leil 29 giugno 2024 si partir da ... tra Appennino e colli bolognesi, con'arrivo in citt a Bologna ... ma perla fumata bianca non confermata . Probabilmente anche ...Va in onda stasera 8 giugno alle 21:45 su Canale 5 la prima puntata di- Inchiostro contro piombo . Si tratta di una nuova fiction prodotta da RTI e Indiana Production ambientata negli anni 50 e basata su fatti realmente accaduti che ruotano intorno al giornale ...