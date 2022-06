Anna Pettinelli parla della rottura con Stefano Macchi: “Ci siamo spenti piano piano” (Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia d’amore fra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, che durava dal 2014, è finita. Così ha dichirato la conduttrice, ospite al programma di Maurizio Costanzo su Rai 1, S’è fatta notte. Pettinelli è scesa quindi nel dettaglio riguardo alla sua relazione con l’attore, di cui aveva solamente accennato una crisi a Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo del 9 aprile. Vi raccomandiamo... Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla sua relazione (finita) con Blanco Al programma su Canale 5, la speaker radiofonica aveva rivelato di non star passando un bel periodo sotto il punto di vista sentimentale. “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia d’amore fra, che durava dal 2014, è finita. Così ha dichirato la conduttrice, ospite al programma di Maurizio Costanzo su Rai 1, S’è fatta notte.è scesa quindi nel dettaglio riguardo alla sua relazione con l’attore, di cui aveva solamente accennato una crisi a Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo del 9 aprile. Vi raccomandiamo... Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla sua relazione (finita) con Blanco Al programma su Canale 5, la speaker radiofonica aveva rivelato di non star passando un bel periodo sotto il punto di vista sentimentale. “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”, ...

