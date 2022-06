Andrea Delogu, la diagnosi è arrivata tardi | Ecco di cosa soffre la splendida showgirl (Di mercoledì 8 giugno 2022) Andrea Delogu é il volto televisivo degli ultimi anni. Una rivelazione partita dal mondo della radio e adesso approdata al piccolo schermo. Di una bellezza eccezionale, una simpatia travolgente e un carattere deciso, Andrea, però ha scoperto tardi di soffrire per un disturbo. Ecco qual è. Nell’ultimo periodo si sta facendo strada soprattutto nel piccolo schermo. Il suo talento artistico è innegabile e grazie alla sua spigliatezza e intelligente ironia è riuscita a scalare le vette del successo. Sempre più spesso viene chiamata alla conduzione di programmi televisivi anche se da qualche tempo le è arrivata una diagnosi che non si aspettava. Andrea Delogu (fonte web)Il suo passato diverso da tanti giovani Ha un passato intenso; È ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 8 giugno 2022)é il volto televisivo degli ultimi anni. Una rivelazione partita dal mondo della radio e adesso approdata al piccolo schermo. Di una bellezza eccezionale, una simpatia travolgente e un carattere deciso,, però ha scopertodi soffrire per un disturbo.qual è. Nell’ultimo periodo si sta facendo strada soprattutto nel piccolo schermo. Il suo talento artistico è innegabile e grazie alla sua spigliatezza e intelligente ironia è riuscita a scalare le vette del successo. Sempre più spesso viene chiamata alla conduzione di programmi televisivi anche se da qualche tempo le èunache non si aspettava.(fonte web)Il suo passato diverso da tanti giovani Ha un passato intenso; È ...

Advertising

ParliamoDiNews : Andrea Delogu, selfie a letto: scollatura e tutte le gambe in mostra #andrea #delogu #selfie #letto #scollatura… - zazoomblog : Andrea Delogu un sogno che si realizza per la conduttrice: “Si sta definendo…” – FOTO - #Andrea #Delogu #sogno… - ShareyaC : Andrea Delogu, il lietissimo annuncio: a 40 anni ci è riuscita finalmente - harpercollinsIT : RT @andreadelogu: Io tutte queste emozioni non le so reggere! ?????? #contrappasso @harpercollinsIT - FridaSciolla : RT @andreadelogu: Io tutte queste emozioni non le so reggere! ?????? #contrappasso @harpercollinsIT -