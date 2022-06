Anche i finlandesi criticano la propaganda russa nella tv italiana

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) «Commentatori filoputiniani e giornalisti e politici russi sono apparsi nei programmi tv del Paese,sui canali dell’emittente dello Stato». Il Paese in questione è l’Italia, ovviamente. E l’accusa stavolta arriva dalla Finlandia. Si allunga l’elenco di Paesi che denuncia la presenza di figure filorusse nei talk show televisivi e nei telegiornali italiani. A inizio settimana il sito della tv finlandese Yleisradio Oy, abbreviata in Yle, ha pubblicato un articolo – firmato dalla giornalista Jenna Vehviläinen – che riprende alcuni dei casi più eclatanti in cui ladel Cremlino è stata trasmessa in diretta tv nazionale in Italia. Il punto di partenza è ancora una volta quella prima domenica di maggio, quando su Rete 4, a Zona Bianca, è andata in onda un’intervista al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Quarantadue minuti di discorso ...