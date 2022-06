(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tic Tac La compagnia teatrale veneta in «Ecloga XI» si cimenta con le poesie di uno dei più influenti poeti italiani contemporanei.

Advertising

L'Eco di Bergamo

... per un programma chel'arte dal museo alla città. Ma anche nuove esplorazioni della ... mentre la compagniadi Castelfranco Veneto omaggia il grande conterraneo Andrea Zanzotto. Giuliana ...... per un programma chel'arte dal museo alla città. Ma anche nuove esplorazioni della ... da Roberto Latini a Toni Servillo che incrociano i temi dell'arte classica, mentre la compagnia... Anagoor porta sull palco Andrea Zanzotto, il poeta che va oltre il paesaggio - Video Tic Tac La compagnia teatrale veneta in «Ecloga XI» si cimenta con le poesie di uno dei più influenti poeti italiani contemporanei. Una coproduzione della Fondazione Donizetti ha chiuso la stagione ...E' dedicato al tema delle Relazioni umane, con il patrimonio artistico e l'ambiente l'edizione numero 42 di 'Operaestate', il Festival di teatro, danza e musica che dall' 8 luglio al 25 settembre anim ...