**Amministrative: Lega, 'grande soddisfazione per no obbligo mascherine ai seggi'** (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Ricorso della Lega: annullato l'obbligo delle mascherine al chiuso anche per il voto di domenica 12 giugno. grande soddisfazione nel partito di Matteo Salvini. Così fonti della Lega.

