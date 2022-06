Amici, Chiara Ferragni sarà il nuovo mentore: la proposta Maria De Filippi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Amici di Maria de Filippi è finito da poche settimane e già sono iniziati i casting per la nuova stagione. sarà una stagione ricca di novità a partire, secondo alcune indiscrezioni, da alcuni cambi tra i professori. Un’altra sorpresa attende i seguaci del programma: Maria de Filippi avrebbe scelto un mentore per i ragazzi all’interno della scuola. La persona scelta sembrerebbe essere l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. Chiara Ferragni ad Amici? Se l’indiscrezione, riportata dal sito DailyNews24, venisse confermata sarebbe un colpaccio da parte della padrona di casa di Canale 5. Il ruolo dell’imprenditrice digitale sarebbe quello di fare da guida ai tanti ragazzi che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022)dideè finito da poche settimane e già sono iniziati i casting per la nuova stagione.una stagione ricca di novità a partire, secondo alcune indiscrezioni, da alcuni cambi tra i professori. Un’altra sorpresa attende i seguaci del programma:deavrebbe scelto unper i ragazzi all’interno della scuola. La persona scelta sembrerebbe essere l’imprenditrice e influencerad? Se l’indiscrezione, riportata dal sito DailyNews24, venisse confermata sarebbe un colpaccio da parte della padrona di casa di Canale 5. Il ruolo dell’imprenditrice digitale sarebbe quello di fare da guida ai tanti ragazzi che ...

