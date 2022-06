America Mineiro vs Ceara: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’America Mineiro, che è al quinto posto nel Brasileiro, cercherà di ottenere vittorie consecutive quando ospiterà il Ceara mercoledì 8 giugno. Gli ospiti, nel frattempo, occupano il 15° posto e hanno la possibilità di estendere la loro attuale serie di imbattibilità a otto partite in tutte le competizioni. Il calcio di inizio di America Mineiro vs Ceara è previsto alla mezzanotte ora italiana Prepartita America Mineiro vs Ceara: a che punto sono le due squadre? L’America Mineiro ha avuto un inizio promettente per la sua campagna in Brasileiro, vincendone quattro e pareggiando due delle prime nove partite di campionato. Nonostante si siano comportati male in Copa Libertadores, finendo ultimi nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’, che è al quinto posto nel Brasileiro, cercherà di ottenere vittorie consecutive quando ospiterà ilmercoledì 8 giugno. Gli ospiti, nel frattempo, occupano il 15° posto e hanno la possibilità di estendere la loro attuale serie di imbattibilità a otto partite in tutte le competizioni. Il calcio di inizio divsè previsto alla mezzanotte ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadre? L’ha avuto un inizio promettente per la sua campagna in Brasileiro, vincendone quattro e pareggiando due delle prime nove partite di campionato. Nonostante si siano comportati male in Copa Libertadores, finendo ultimi nel ...

