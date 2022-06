(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Quando lasi è resa conto che non sarebbero mai passate le sue posizioni ambientaliste e ideologiche, halaEts, stringendo una paradossale e incredibile alleanza anche con l'estrema destra, dimostrando così un cinismo e un'ipocrisia senza eguali. Ha dunque scelto di farsi andare bene tutto e il contrario di tutto, pur di mettere i bastoni tra le ruote a unaeuropea che avrebbe tutelato sia l'che imprese, lavoratori e famiglie”. Lo afferma l'eurodeputata Luisa, componente della commissioneal Parlamento europeo. “Durante la plenaria di oggi dedicata al pacchetto ‘Fit for 55' - prosegue - sono passati i nostri emendamenti che avevano l'obiettivo di ridurre l'inquinamento, senza ...

TV7Benevento : Ambiente: Regimenti (Fi), 'sinistra ideologica ha bloccato riforma Ets' - -

Il Sannio Quotidiano

Fitto ritiene che sia giusto proteggere l'ambiente ma senza accettare target eccessivamente ... Luisa Regimenti, di Forza Italia appunto, chiede che le misure siano 'attentamente calibrate' per evitare ... dei socialisti e democratici europei (che è anche in commissione Ambiente del Parlamento europeo) '... Luisa Regimenti Per Luisa Regimenti, del PPE, ' l'ETS è lo strumento più importante della politica ... Roma, 3 giu. (askanews) - "Per ridurre del 55 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e per raggiungere l'indipendenza dai combustibili fossili costosi e inquinanti provenienti dal ...