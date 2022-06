Ambiente: Letta, 'votiamo a favore di Fit For 55 per futuro green, le destre scelgono il fossile' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Oggi a Strasburgo noi votiamo a favore del pacchetto per il #clima #FitFor55. E con l'introduzione della #carbontax alle frontiere UE proteggiamo le nostre produzioni dalla concorrenza sleale di quelle che vengono da paesi meno rispettosi dell'Ambiente rispetto all'Europa". Lo scrive su Twitter Enrico Letta. "Per chi dice che #sinistra e #destra non vogliono più dire niente. Oggi al #ParlamentoEuropeo di Strasburgo noi votiamo per un futuro green. Le destre italiane scelgono il nero fossile. #FitFor55", si legge in un altro tweet di Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Oggi a Strasburgo noidel pacchetto per il #clima #FitFor55. E con l'introduzione della #carbontax alle frontiere UE proteggiamo le nostre produzioni dalla concorrenza sleale di quelle che vengono da paesi meno rispettosi dell'rispetto all'Europa". Lo scrive su Twitter Enrico. "Per chi dice che #sinistra e #destra non vogliono più dire niente. Oggi al #ParlamentoEuropeo di Strasburgo noiper un. Leitalianeil nero. #FitFor55", si legge in un altro tweet di

Advertising

TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'votiamo a favore di Fit For 55 per futuro green, le destre scelgono il fossile' -… - serenel14278447 : Ambiente:Letta,Pd vota futuro green. Destre per nero fossile - iconanews : Ambiente:Letta,Pd vota futuro green. Destre per nero fossile - Gauss73255331 : @fabcet è giusto? sí. per l'ambiente e gli utenti. ci sono mille motivi per criticare letta ma migliaia di persone… - zazoomblog : Ambiente: Letta noi per il green Lega per il nero - #Ambiente: #Letta #green -