Ambiente: Letta, 'Meloni esulta con coerenza, ma affossare piano clima è grave danno' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Dal suo punto di vista è coerente @GiorgiaMeloni ad esultare per l'affossamento del pacchetto anti #Cambiamentoclimatico a Strasburgo. È coerente con la loro linea. Ma è un danno grave per l'Italia, l'Europa e per le nuove generazioni, ancora una volta prese in giro". Lo scrive su Twitter Enrico Letta. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Dal suo punto di vista è coerente @Giorgiaadre per l'affossamento del pacchetto anti #Cambiamentotico a Strasburgo. È coerente con la loro linea. Ma è unper l'Italia, l'Europa e per le nuove generazioni, ancora una volta prese in giro". Lo scrive su Twitter Enrico

Advertising

TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'Meloni esulta con coerenza, ma affossare piano clima è grave danno' - - globalistIT : - TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'noi coerenti, destra per il nero fossile affossa il piano FitFor55' - - TV7Benevento : Ambiente: Meloni a Letta, 'hai fatto figuraccia in Ue' - - Agenparl : UE, MELONI: FIGURACCIA LETTA SUL PACCHETTO CLIMATICO 'FIT FOR 55, APPROCCIO IDEOLOGICO DELLA SINISTRA DANNEGGIA ECO… -