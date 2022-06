Alex Belli contro Soleil Sorge | ecco perché ci sono rimasto male

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 giugno 2022) In un’intervista rilasciata a Novella 2000,è tornato a puntare il ditol’ex amica specialeattacca l’ex amica specialesi è tolto qualche sassolino dalla scarpa su. Scendendo nel dettaglio, l’ex attore di Centrovetrine ha precisato di non avere nullala influencer italo-americana. Tuttavia, il 39enne non comprendel’ex gieffina stia rinnegando tutto ciò che è accaduto in sei mesi nella casa più spiata d’Italia: “Rinnegare qualcosa che abbiamo fatto, soprattutto quando siamo personaggi pubblici e lavoriamo in televisione, è una di quelle cose più errate che si possa fare”. Poi, ...