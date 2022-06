Alessandro Sallusti: vita privata, biografia, carriera, Instagram, compagna, figli e curiosità sul giornalista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chi è Alessandro Sallusti nella vita privata? Conosciamo bene il suo volto serio e composto, in quanto è uno degli opinionisti più assidui ed accreditati dei talk show televisivi, così come la sua penna graffiante, dato che è uno dei giornalisti di grido della carta stampata, ma per quanto riguarda la sfera più intima, quali sono le informazioni note? Ecco cosa sono riuscita a trovare a riguardo. Chi è Alessandro Sallusti: biografia, carriera e Instagram Alessandro Sallusti è nato a Como il 2 Febbraio del 1957 (Acquario). Vanta un curriculum da giornalista da fare invidia. Ha collaborato con testate importanti come Il Messaggero, Avvenire e Il Corriere della Sera, è stato direttore de ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chi ènella? Conosciamo bene il suo volto serio e composto, in quanto è uno degli opinionisti più assidui ed accreditati dei talk show televisivi, così come la sua penna graffiante, dato che è uno dei giornalisti di grido della carta stampata, ma per quanto riguarda la sfera più intima, quali sono le informazioni note? Ecco cosa sono riuscita a trovare a riguardo. Chi èè nato a Como il 2 Febbraio del 1957 (Acquario). Vanta un curriculum dada fare invidia. Ha collaborato con testate importanti come Il Messaggero, Avvenire e Il Corriere della Sera, è stato direttore de ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere'. Alessandro Sallusti ieri era o… - lucianonobili : Difficile dirlo meglio di Alessandro Sallusti. #NonelArena - La7tv : #dimartedi Nuovo scontro tra Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista: 'Facevi le liste di proscrizione e vieni… - Spooky_The_Tuff : RT @La7tv: #dimartedi Alessandro Sallusti: 'Io andrei in Russia a piedi per intervistare Putin'. E Giovanni Floris: 'Il problema è tornare'… - Moixus1970 : RT @La7tv: #dimartedi Alessandro Sallusti: 'Io andrei in Russia a piedi per intervistare Putin'. E Giovanni Floris: 'Il problema è tornare'… -