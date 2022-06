Alessandro e Sophie Codegoni pronti diventare genitori | “Ne stiamo parlando”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia d’amore traBasciano esembra andare a gonfie vele. I due, dopo essersi conosciuti nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno deciso di darsi una possibilità. Nonostante gli scontri avvenuti nella casa, ad oggi, appaiono molto felici. In occasione del compleanno dell’ex gieffino, la coppia ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. I due hanno parlato dei loro progetti per il futuro, ammettendo di esserea convivere e anche ad avere un bambino. Inoltre, hanno espresso la loro opinione anche sul rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.Basciano epiù affiatati che mai: “Non ci siamo mai staccati”Basciano e ...