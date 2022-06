Alberto Matano finalmente è uscito allo scoperto | le foto con il fidanzato Riccardo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Da qualche mese ormaiha fatto coming out. Dopo la dichiarazione, i paparazzi lo hanno accerchiato e hanno spulciato la sua vita privata in cerca del nome e dell’identità di un misteriosole ricerche hanno dato i loro frutti: sul settimanale Chiappare in uno scatto insieme al. Il giornalista Rai esi sposeranno l’11 giugno e sarà Mara Venier a officiare la cerimonia, ha rivelato la rivista di gossip. Il coming out diaveva fatto coming out in diretta qualche mese fa, quando aveva commentato la bocciatura del DDL Zan. “Mi fa male, so cosa significa questo ...