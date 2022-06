Albanese accoltellato durante lite | fermato connazionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParete (Ce) – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadinodi 45 anni per tentato omicidio commesso a Parete (Caserta) nei confronti di un, il 9 maggio scorso. L’arrestato è accusato di averla vittima nel corso di unaall’esterno di un bar. Le indagini sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Caserta e coordinate dalla Procura di Napoli Nord. La Polizia iniziò ad indagare dopo che la vittimafinì in ospedale ad Aversa (fu poi trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli per un intervento salvavita). In poche settimane è stato identificato, grazie anche alle testimonianze delle persone presentila, l’autore del gesto, che è stato; il Gip di ...