Al via una nuova stagione di Energy4Blue, il progetto di E.ON per la tutela del mare che anche quest’anno ha a bordo Filicudi Wildlife Conservation e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Prosegue e si arricchisce di iniziative il programma volto a coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza dell’ecosistema marino per il proprio benessere e per quello del Pianeta, tra cui l’evento celebrativo IOCUNESCO di questo pomeriggio a cui interverrà Davide Villa, CCO di E.ON Italia. Milano, 8 giugno 2022. E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, proprio nel giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale degli Oceani, ribadisce il proprio impegno per la salvaguardia dell’ecosistema marino e sceglie di farlo accanto a due partner di prestigio, con i quali condivide principi e valori nel rispetto del mare: Filicudi Wildlife Conservation e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Prosegue e si arricchisce di iniziative il programma volto a coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza dell’ecosistema marino per il proprio benessere e per quello del Pianeta, tra cui l’evento celebrativo IOCUNESCO di questo pomeriggio a cui interverrà Davide Villa, CCO di E.ON Italia. Milano, 8 giugno 2022. E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, proprio nel giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale degli Oceani, ribadisce il proprio impegno per la salvaguardia dell’ecosistema marino e sceglie di farlo accanto a due partner di prestigio, con i quali condivide principi e valori nel rispetto dele la...

Advertising

petergomezblog : Morta la donna morsa da una zecca in Sardegna. Prevenzione, cosa fare e cosa non fare in caso di puntura: i consigl… - GuidoDeMartini : ?? VIA AI RICORSI: LA MASCHERINA IN AZIENDA NON È OBBLIGATORIA ?? Avvocato Poli: applicato al lavoratore sanzionato u… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - IvanMirenda : RT @tomasomontanari: Sono stupefatto che il presidente di una grande regione trovi costantemente il tempo per colpirmi via Twitter. Ma glie… - SpotandWeb : Nuova notizia: Divinea e Winelivery, al via una partnership per potenziare il business enoturistico e le vendite di -