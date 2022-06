Al via a Piacenza il Pipeline & Gas Expo e l'Hydrogen Expo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Al via domani, nei padiglioni Uno e Due del Piacenza Expo, la seconda edizione del Pipeline & Gas Expo (Pge), la mostra-convegno (Padiglione Uno) interamente dedicata ai settori del 'Mid-Stream' e delle reti distributive dell' 'Oil & Gas', ma anche di quelle idriche, e la prima edizione dell'Hydrogen Expo (Padiglione Due), la kermesse rivolta al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno. All'inaugurazione delle due manifestazioni, in programma dall'8 al 10 giugno 2022, saranno presenti il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza, Fabio Potestà, direttore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Al via domani, nei padiglioni Uno e Due del, la seconda edizione del; Gas(Pge), la mostra-convegno (Padiglione Uno) interamente dedicata ai settori del 'Mid-Stream' e delle reti distributive dell' 'Oil; Gas', ma anche di quelle idriche, e la prima edizione dell'(Padiglione Due), la kermesse rivolta al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno. All'inaugurazione delle due manifestazioni, in programma dall'8 al 10 giugno 2022, saranno presenti il sindaco di, Patrizia Barbieri, Luca Groppi, direttore di Confindustria, Fabio Potestà, direttore di ...

Advertising

turismoER : RT @visitpiacenza: La XVIII edizione del FESTIVAL BLUES DAL MISSISSIPPI AL PO apre la rassegna con il concerto dal vivo… - il_mio_giornale : Comunali di Piacenza: centrosinistra diviso tra i big di Tarasconi e la spinta di Cugini - gio_b_tta : A #Piacenza, medaglia d'oro al valor militare per la lotta contro la dittatura nazifascista, l'amministrazione comu… - miloezio : RT @PM_Parma: ATTENZIONE #Traffico rallentato in #Parma Tangenziale sud direzione Piacenza uscita via Spezia per corsia allagata - aggiorna… - gazzettaparma : Incidente in tangenziale Sud in direzione Piacenza poco prima dell’uscita di via Mantova. Traffico bloccato -