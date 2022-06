Al Bano, le parole che fanno male all’anima: “Una realtà drammatica…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi fa una rivelazione che lascia tutti senza parole: ecco cosa ha dichiarato Uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana per via della sua voce al di fuori dal comune, forte e meravigliosa è lui, Al Bano Carrisi. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato tantissimi premi e riconoscimenti, nel dettaglio ben 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Egli, originario di Cellino San Marco, sin dall’adolescenza ha dimostrato di avere propensione verso il mondo canoro. Nonostante il successo raggiunto, egli ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole i fan. curiosità (foto web)Giovanissimo, ancora adolescente, egli cantava e intonava stornelli della sua terra fino a che, all’età di diciotto anni, decide di trasferirsi in cerca di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il cantante di Cellino San Marco, AlCarrisi fa una rivelazione che lascia tutti senza: ecco cosa ha dichiarato Uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana per via della sua voce al di fuori dal comune, forte e meravigliosa è lui, AlCarrisi. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato tantissimi premi e riconoscimenti, nel dettaglio ben 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Egli, originario di Cellino San Marco, sin dall’adolescenza ha dimostrato di avere propensione verso il mondo canoro. Nonostante il successo raggiunto, egli ha fatto una confessione che ha lasciato senzai fan. curiosità (foto web)Giovanissimo, ancora adolescente, egli cantava e intonava stornelli della sua terra fino a che, all’età di diciotto anni, decide di trasferirsi in cerca di ...

Advertising

Franco32656300 : 'Se vuole diventare adulto deve tornare a farsi piccolo. Se #MatteoSalvini non vuole perdere la sua base legga le p… - bano_sanjeeda : RT @yoghi1954: Giuro.. Non ho più parole per descrivere la crudeltà di queste forze terroristiche sioniste. Per favore condividi Lascia… -