“Aggredita da un passeggero che aveva perso il volo | ho passato 12 ore al pronto soccorso”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice che lamenta una lunga attesa aldell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.all’aeroporto, dove lavora, da uncheil, solidarizza con medici e infermieri per le condizioni di insicurezza in cui i dipendenti si trovano a lavorare. La sua mail è arrivata all’1.57 dell’8 giugno, mentre era ancora in attesa di essere visitata. Buongiorno. Ah no, era ieri. Buonanotte… Sono aldi Bergamo dalle 14.53. Non mi danno prospettive di visita. Sono qua perché lavoro a Orio al Serio, accettazione passeggeri e oggi unnaggio che è arrivato 10 minuti prima del decollo delai banchi ...

