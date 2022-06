Ag. Politano: “Possibile addio al Napoli, potrebbe restare in Italia” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato del futuro del suo assistito, non escludendo un addio al Napoli in questo calciomercato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo, ha parlato del futuro del suo assistito, non escludendo unalin questo calciomercato

Advertising

infoitsport : KISS KISS - Napoli, doppio colpo in attacco possibile. Via Politano, Koulibaly in bilico - 100x100Napoli : L'agente di Matteo #Politano conferma le voci su un possibile addio. - infoitsport : GAZZETTA - Politano può partire: il Napoli ha scelto il possibile sostituto - ukl_peppe14 : @o_zompato In realtà Bernardeschi è esterno destro, all’evenienza pure esterno di sinistra, ciò suggerisce un possi… - lucia2_lu : NON É SCIENTIFICAMENTE POSSIBILE QUELLA TRAVERSA DI POLITANO. #ItaliaGermania -