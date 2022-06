Africa rave a Peschiera, le inchieste sono due. Sabato sit in di protesta della destra radicale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continuano le polemiche sull’Africa rave di Peschiera, sfociato nelle molestie sessuali alle “donne bianche” sul treno, e va avanti anche l’inchiesta della Procura di Verona sui fatti che hanno sconvolto la cittadina turistica il 2 giugno. Si allarga intanto il numero delle ragazze molestate, che sarebbero già dieci, il doppio dunque di quelle che hanno già sporto denuncia. Il procuratore di Verona: chi ha subito molestie si faccia avanti e denunci Al Corriere del Veneto, il procuratore reggente di Verona, Bruno Francesco Bruni ha detto che «in tribunale non si fanno processi sociologici. Considerata l’estrema gravità di quanto accaduto, è comprensibile invocare il massimo rigore. Ma prima bisogna attribuire con assoluta certezza i singoli reati a chi li ha commessi». E ha invitato le altre ragazze che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continuano le polemiche sull’di, sfociato nelle molestie sessuali alle “donne bianche” sul treno, e va avanti anche l’inchiestaProcura di Verona sui fatti che hanno sconvolto la cittadina turistica il 2 giugno. Si allarga intanto il numero delle ragazze molestate, che sarebbero già dieci, il doppio dunque di quelle che hanno già sporto denuncia. Il procuratore di Verona: chi ha subito molestie si faccia avanti e denunci Al Corriere del Veneto, il procuratore reggente di Verona, Bruno Francesco Bruni ha detto che «in tribunale non si fanno processi sociologici. Considerata l’estrema gravità di quanto accaduto, è comprensibile invocare il massimo rigore. Ma prima bisogna attribuire con assoluta certezza i singoli reati a chi li ha commessi». E ha invitato le altre ragazze che ...

AnnalisaChirico : Ragazze molestate in treno dal branco che torna da un rave illegale lanciato, giorni prima, sui social con lo sloga… - LegaSalvini : Annalisa #Chirico: 'Ragazze molestate in treno dal branco che torna da un rave illegale lanciato giorni prima sui s… - Wollace2021 : @fabioalisei @VittorioSgarbi Fabio prendi una barca e vai in Africa. Non sto capendo la tua posizione, qui si parla… - LIBERASEMPRE22 : RT @AnnalisaChirico: Ragazze molestate in treno dal branco che torna da un rave illegale lanciato, giorni prima, sui social con lo slogan ‘… - bwin1966 : RT @Vittori87874074: DIMISSIONI IMMEDIATE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI La minore molestata sul treno dal Garda: «Insultate perché bianche, h… -