AEW: Per RUSH ancora niente contratto, arrivano i dettagli del nuovo acquisto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo scorso mese a Double or Nothing abbiamo visto il debutto in AEW di RUSH, ex campione mondiale della Ring of Honor e fondatore dei Los Ingobernables con Andrade El Idolo. Dopo quel promo in ppv, tuttavia, non c’è stata troppa chiarezza sull’effettivo status del Toro Blanco. In un’intervista con Lucha Libre Online, l’atleta ha rivelato al pubblico i dettagli della questione, nominando anche qualche papabile avversario. Il contratto di RUSH RUSH dice: “Sono grato a Tony Khan per l’opportunità. Stiamo ancora negoziando, per adesso abbiamo fissato solo qualche data e non un contratto vero e proprio. Ho già fatto il primo passo, cioè essere al ppv, e non in un segmento qualunque. Ci è stato dato il valore che hanno Andrade e RUSH. Hanno ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo scorso mese a Double or Nothing abbiamo visto il debutto in AEW di, ex campione mondiale della Ring of Honor e fondatore dei Los Ingobernables con Andrade El Idolo. Dopo quel promo in ppv, tuttavia, non c’è stata troppa chiarezza sull’effettivo status del Toro Blanco. In un’intervista con Lucha Libre Online, l’atleta ha rivelato al pubblico idella questione, nominando anche qualche papabile avversario. Ildidice: “Sono grato a Tony Khan per l’opportunità. Stiamonegoziando, per adesso abbiamo fissato solo qualche data e non unvero e proprio. Ho già fatto il primo passo, cioè essere al ppv, e non in un segmento qualunque. Ci è stato dato il valore che hanno Andrade e. Hanno ...

