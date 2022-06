(Di mercoledì 8 giugno 2022)delle sigle sindacali Ryanair, Easyjet e Volotea. Disagi anche per loCub trasporti e per quello Enav locale nell'area di Milano

Inoltre, per 24 ore incrocia le braccia anche una fetta del personale operativo negliSea di Milano Linate e Malpensa. Dalle 13 alle 17anche alcuni dipendenti di Ita Airways.... tutela e sicurezza del lavoro; scuola, università, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti ecivili di rilievo nazionale e ... Aeroporti fermi per sciopero: ecco tutti i voli garantiti Giornata di disagi per chi viaggia in aereo a causa dello sciopero indetto dai lavoratori delle compagnie aeree Ryanar, Easyjet e Volotea. Lo sciopero è stato proclamato per 4 ore dalle 10 alle 14. Si ...Per 12 ore si fermano i lavoratori Enav del centro di controllo d’area di Milano, i dipendenti di Ita, Easyjet,Volotea, Ryanair e Air Malta ...