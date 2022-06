Adriatica Ionica Race 2022, Filippo Zana si impone nella generale: “Vittoria di squadra, ora punto al Campionato Italiano” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tripudio azzurro alla Adriatica Ionica Race 2022, breve corsa a tappe giunta alla sua quarta edizione. Nell’ultimo segmento della rassegna Christian Scaroni ha centrato il secondo successo dopo la Vittoria d’esordio, mentre il giovane Filippo Zana si è aggiudicato il primo posto nella generale. Quattro acuti italiani in cinque tappe rappresentano un grande bottino, anche quest’anno troviamo un corridore nostrano in vetta alla classifica. Zana si conferma atleta solido e dal gran potenziale, il classe ’99 originario di Piovene Rocchette ha saputo difendere agilmente gli assalti al primato dell’eritreo Natnael Tesfatsion e del Kazako Vadim Pronskiy, entrambi sul podio della manifestazione. Queste le parole di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tripudio azzurro alla, breve corsa a tappe giunta alla sua quarta edizione. Nell’ultimo segmento della rassegna Christian Scaroni ha centrato il secondo successo dopo lad’esordio, mentre il giovanesi è aggiudicato il primo posto. Quattro acuti italiani in cinque tappe rappresentano un grande bottino, anche quest’anno troviamo un corridore nostrano in vetta alla classifica.si conferma atleta solido e dal gran potenziale, il classe ’99 originario di Piovene Rocchette ha saputo difendere agilmente gli assalti al primato dell’eritreo Natnael Tesfatsion e del Kazako Vadim Pronskiy, entrambi sul podio della manifestazione. Queste le parole di ...

Advertising

AnsaMarche : Pari opportunità: Commissione Marche a Adriatica Ionica Race. 30 donne a tappa Sirolo corsa ciclistica, per vera ug… - SpazioCiclismo : Filippo Zana sale sul gradino più alto del podio dell'#AIR2022 #Air2022 - OA_Sport : Le parole dell'azzurro dopo la vittoria odierna - SpazioCiclismo : Seconda vittoria in cinque giorni all'#AIR2022 #Airace2022 per Christian Scaroni, che è riuscito a farsi trovare pr… - biciPRO1 : Filippo Zana riscatta un @giroditalia opaco e vince la @adriaticaionic1. Maglia presa sul monte Grappa e poi difesa… -