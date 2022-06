A Milano un bimbo di otto mesi è morto annegato: stava facendo il bagnetto (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ ancora una pagina di cronaca nera di quelle che mai si vorrebbero raccontare quella che arriva oggi da Milano. Purtroppo nelle ultime settimane, i bambini sono stati, loro malgrado, protagonisti, di alcuni eventi drammatici. Come la vicenda che arriva dalla periferia di Milano. Una storia tutta da ricostruire: un bimbo di otto mesi è morto. Il piccolo sarebbe annegato mentre stava facendo il bagnetto. Insieme a lui la mamma. La tragedia in via Costantino Baroni. Il piccolo era in casa al Gratosoglio, nella periferia sud di Milano, con la mamma che appunto, stava facendo il bagno al bambino. Sul posto, gli agenti della squadra volante e della squadra mobile della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ ancora una pagina di cronaca nera di quelle che mai si vorrebbero raccontare quella che arriva oggi da. Purtroppo nelle ultime settimane, i bambini sono stati, loro malgrado, protagonisti, di alcuni eventi drammatici. Come la vicenda che arriva dalla periferia di. Una storia tutta da ricostruire: undi. Il piccolo sarebbementreil. Insieme a lui la mamma. La tragedia in via Costantino Baroni. Il piccolo era in casa al Gratosoglio, nella periferia sud di, con la mamma che appunto,il bagno al bambino. Sul posto, gli agenti della squadra volante e della squadra mobile della ...

