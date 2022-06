Zingaretti | Camilleri ci manca | bene apertura suo archivio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma – “La prima cosa da dire è un grazie, perché oggi si celebra un ennesimo atto di amore tra il pensiero, la storia, la vita e la ricchezza di Andreae il suo Paese. Roma e l’Italia. Non è capitato spesso che ci siano stati intellettuali con un rapporto d’amore tra pensiero critico e una grandissima popolarità.” “È stato un intellettuale finissimo, libero, crudo, molto critico e per questo motivo amatissimo. Pieno, in ogni suo gesto, di straordinaria passione civica che esplodeva anche sui temi più controversi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, intervenuto alla presentazione del Fondo Andreache verrà aperto in via Filippo Corridoni 21, nel quartiere Prati, a poca distanza dalla casa romana dello scrittore. “È importante che avvenga ora l’inizio del Fondo Andrea ...