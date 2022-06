Zerbin: “Esordio con l’Italia? Sono felicissimo. Napoli? Giuntoli me lo ha dimostrato” (Di martedì 7 giugno 2022) La seconda sfida di Nations League tra Italia e Ungheria ha visto anche l’Esordio assoluto di Alessio Zerbin in maglia Azzurra. Il giovanissimo esterno offensivo del Napoli si è guadagnato la convocazione di Mancini dopo una strepitosa stagione con il Frosinone. Ai microfoni di Rai Sport, Alessio Zerbin ha parlato del suo Esordio con la Nazionale e del suo futuro. “Il mio percorso è stato lungo e pieno di ostacoli. Sono contento di essere qua, è un onore. Due anni e mezzo fa giocavo in questo stadio ma in Serie C. Fin da bambino sognavo di essere un calciatore della Nazionale. Non sto ancora capendo bene cosa sta succedendo”. Quali Sono le tue qualità? “Ho lavorato tanto anche in fase di realizzazione e si Sono visti i ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) La seconda sfida di Nations League tra Italia e Ungheria ha visto anche l’assoluto di Alessioin maglia Azzurra. Il giovanissimo esterno offensivo delsi è guadagnato la convocazione di Mancini dopo una strepitosa stagione con il Frosinone. Ai microfoni di Rai Sport, Alessioha parlato del suocon la Nazionale e del suo futuro. “Il mio percorso è stato lungo e pieno di ostacoli.contento di essere qua, è un onore. Due anni e mezzo fa giocavo in questo stadio ma in Serie C. Fin da bambino sognavo di essere un calciatore della Nazionale. Non sto ancora capendo bene cosa sta succedendo”. Qualile tue qualità? “Ho lavorato tanto anche in fase di realizzazione e sivisti i ...

