WWF, nuovo dossier sul degradamento delle coste italiane (Di martedì 7 giugno 2022) Con un nuovo dossier dal titolo coste, il profilo fragile dell’Italia, il WWF fa una denuncia sullo stato dei nostri litorali, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, che inaugura l’inizio della Campagna GenerAzioneMare 2022. Le coste italiane, che comprendono circa 7.500 km, sono la porzione di territorio che, negli ultimi 50 anni, ha subito le maggiori trasformazioni: ben il 51% dei paesaggi costieri nel nostro paese, per la bellezza di circa 3.300 km, hanno subito processi di degradamento da case, alberghi, palazzi, porti e industrie. Il dossier del WWF, un po’ di numeri Secondo le stime, soltanto 1.860 km, cioè il 23% del totale, di tratti lineari di costa più lunghi di 5 km nel nostro Paese, isole comprese, possono essere considerati con ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 7 giugno 2022) Con undal titolo, il profilo fragile dell’Italia, il WWF fa una denuncia sullo stato dei nostri litorali, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, che inaugura l’inizio della Campagna GenerAzioneMare 2022. Le, che comprendono circa 7.500 km, sono la porzione di territorio che, negli ultimi 50 anni, ha subito le maggiori trasformazioni: ben il 51% dei paesaggi costieri nel nostro paese, per la bellezza di circa 3.300 km, hanno subito processi dida case, alberghi, palazzi, porti e industrie. Ildel WWF, un po’ di numeri Secondo le stime, soltanto 1.860 km, cioè il 23% del totale, di tratti lineari di costa più lunghi di 5 km nel nostro Paese, isole comprese, possono essere considerati con ...

