WWE: Nuovi avversari per la Bloodline! Riddle sfida Reigns, gli Street Profits vanno per i titoli di coppia (Di martedì 7 giugno 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di Raw Riddle ha finalmente lanciato il guanto di sfida nei confronti di Roman Reigns. Il membro degli RK-Bro ha interrotto The Miz e Maryse, i due stavano pubblicizzando i Nuovi episodi di Miz and Mrs. durante il Miz TV, ed ha lanciato un appello nei confronti dell’Head of The Table: Reigns lo ha privato del suo migliore amico Randy Orton, e per questo motivo Riddle vuole vendicarsi togliendogli la cosa a cui il Tribal Chief tiene di più ovvero il WWE Undisputed Universal Championship. Durante l’episodio di Raw di ieri notte anche gli Usos hanno conosciuto i loro Nuovi avversari per i titoli di coppia, ecco nel dettaglio cos’è accaduto. We want the smoke.. and the titles! Gli ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 giugno 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di Rawha finalmente lanciato il guanto dinei confronti di Roman. Il membro degli RK-Bro ha interrotto The Miz e Maryse, i due stavano pubblicizzando iepisodi di Miz and Mrs. durante il Miz TV, ed ha lanciato un appello nei confronti dell’Head of The Table:lo ha privato del suo migliore amico Randy Orton, e per questo motivovuole vendicarsi togliendogli la cosa a cui il Tribal Chief tiene di più ovvero il WWE Undisputed Universal Championship. Durante l’episodio di Raw di ieri notte anche gli Usos hanno conosciuto i loroper idi, ecco nel dettaglio cos’è accaduto. We want the smoke.. and the titles! Gli ...

