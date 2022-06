WWE: Becky Lynch perde contro Dana Brooke e “oscura” la sua pagina Twitter (Di martedì 7 giugno 2022) Becky Lynch rimane una delle più grandi star della WWE. Ha partecipato a numerosi momenti e incontri storici. Tuttavia, la fortuna non l’ha accompagnata ultimamente, infatti ha perso addirittura contro Dana Brooke in un match per il 24/7 Title ieri sera a Raw. Evidentemente le cose non stanno andando secondo i piani. Nel PPV di Hell In A Cell, Becky ha sfidato Bianca Belair e Asuka per il Raw Women’s Championship in un triple threat match. La Lynch non è riuscita a vincere l’incontro nonostante i suoi sforzi. Periodo poco prolifico Becky Lynch si trova attualmente in una spirale negativa e la sua pagina Twitter ne è lo specchio. La sua immagine sul social presenta solo una ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 giugno 2022)rimane una delle più grandi star della WWE. Ha partecipato a numerosi momenti e incontri storici. Tuttavia, la fortuna non l’ha accompagnata ultimamente, infatti ha perso addiritturain un match per il 24/7 Title ieri sera a Raw. Evidentemente le cose non stanno andando secondo i piani. Nel PPV di Hell In A Cell,ha sfidato Bianca Belair e Asuka per il Raw Women’s Championship in un triple threat match. Lanon è riuscita a vincere l’innonostante i suoi sforzi. Periodo poco prolificosi trova attualmente in una spirale negativa e la suane è lo specchio. La sua immagine sul social presenta solo una ...

