Wmf 2022, l'Italia si presenta con il più grande festival sull'innovazione del pianeta (Di martedì 7 giugno 2022) Rimini, 7 giu. - Tre giorni di condivisione, confronto e dialogo, per un festival dell'innovazione che si conferma il punto di riferimento internazionale per la costruzione di un futuro equo e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Rimini, 7 giu. - Tre giorni di condivisione, confronto e dialogo, per undell'che si conferma il punto di riferimento internazionale per la costruzione di un futuro equo e ...

Advertising

zazoomblog : Quintarelli (Spid): ‘Da Wmf attenzione a innovazione giovani e futuro’ - #Quintarelli #(Spid): #attenzione - WIADGenova : #RT @mtderiw: Giovedì 16 Giugno sarò a Rimini al @ilfestival #WMF nella sala WORK, HR E DIGITAL SKILL per parlare… - zazoomblog : La sociolinguista Gheno: ‘Al Wmf per parlare su come usare meglio parole’ - #sociolinguista #Gheno: #parlare - zazoomblog : Wmf 2022 lItalia si presenta con il più grande festival sullinnovazione del pianeta - #lItalia #presenta #grande… - TV7Benevento : Wmf 2022, l’Italia si presenta con il più grande festival sull'innovazione del pianeta - -