WEC | il Mondiale ritrova Le Mans Toyota e Ferrari inseguono il bis

(Di martedì 7 giugno 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con il 99mo anniversario della 24 Ore Le, terzo atto del FIA World Endurance Championship. La battaglia è assicurata in Francia nel leggendario ‘Circuit de la Sarthe, tracciato semi-permanente che ha scritto la storia del motorsport. Manca sempre meno alle qualifiche ufficiali di una corsa che si prospetta oltremodo interessante, una gara che guarda al futuro con i tantissimi ingressi che sono all’orizzonte nella classe regina. Le LMDh (Porsche, Cadillac, BMW, Acura) sono finalmente pronte a debuttare, mentre le Hypercar attendono Peugeot e, rispettivamente in pista dalla 6h di Monza del 2022 e dalla prima prova del 2023. Il forfait di Peugeot, auto che avrebbe dovuto correre nela tempo pieno, ha visto scendere l’entry list della classe regina a cinque unità come ...