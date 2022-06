Von der Leyen risponde alle accuse dei Liberali e frena sui fondi del Recovery alla Polonia | “Accordo trovato | ma prima le riforme”

Advertising

MediasetTgcom24 : Salario minimo, von der Leyen: 'Tutelata la dignità del lavoro' #salariominimo #vonderleyen - MediasetTgcom24 : Polonia, von der Leyen: niente esborsi Pnrr senza riforma giustizia #polonia #polacco #presidente #europarlamento… - LaStampa : Salario minimo, Von der Leyen: “tutelata dignità lavoro” - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Von der Leyen, il Recovery va speso in linea con i valori della UE - Dome689 : Salario minimo, raggiunta l’intesa in Europa. Conte: “Basta scuse, approviamo la proposta M5s”. Von der Leyen: “Pro… -

Così la Presidente della Commissione Europea, UrsulaLeyen, intervenendo al Parlamento Europeo in merito al Pnrr della Polonia. "Prima che sia effettuato qualsiasi pagamento, la Polonia deve ...Il via libera al piano di ripresa della Polonia non va giù all'Aula del Parlamento europeo. Pure il suo PPE pone ..."La camera disciplinare deve essere soppressa, il regime disciplinare deve essere riformato, tutti i giudici colpiti dalle sentenze della camera disciplinare devono avere il diritto al riesame dei cas ...Il via libera al piano di ripresa della Polonia non va giù all'Aula del Parlamento europeo. Pure il suo PPE pone l'altolà ...