Volley Nations League maschile, al via su Sky Sport e streaming NOW (Di martedì 7 giugno 2022) Chiusa la prima settimana dell'edizione 2022 femminile, tocca ora ai maschi dare vita alla fase iniziale della FIVB Volleyball Men's Nations League (VNL), che vedrà sottorete anche l'Italia campione d'Europa, protagonista a Ottawa, in Canada,L'evento maschile partirà anche su Sky e in streaming su NOW e si concluderà a metà luglio a Bologna con la Final Eight. Edizione...

