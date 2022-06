(Di martedì 7 giugno 2022) Mese di Marzo. Lassù, nel profondodella Norvegia, ci stanno aspettando montagne ammantate di neve e l'isolamento invernale fatto di strade dio galleggianti tra la magia dei fiordi. Dopo aver attraversato le Alpi a bordo della nostra, è notte quando ci fermiamo allo Snow Dome di Bispingen, a un centinaio di chilometri a sud di Amburgo, dove si scia anche in piena estate grazie a una pista innevata al coperto. Il giorno successivo, in prossimità del tramonto, sostiamo invece a Tjorn, in Svezia, dove a stupirci è il Pilane Sculpture Park, una galleria d'arte a cielo aperto dominata da una gigantesca testa bianca di una donna misteriosa. Arriviamo finalmente in Norvegia, con la piacevole sorpresa del costo della benzina inferiore rispetto a quello italiano e colonnine per la ricarica ...

viaggiareonthe1 : Volkswagen Touareg - Viaggio al nord, tra i ghiacci norvegesi - Motor1italia : ???? Lanciato nel 2002, il grande #SUV, cugino di Porsche Cayenne, è stato l'unico modello capace di dare vero lustro… -

Motor1 Italia

... lafesteggerà molto presto il suo compleanno con un' edizione speciale della terza (e attuale) generazione, chiamata per l'occasione ' Edition 20 ' e caratterizzata da diversi ...2 condivisioni Condividi Tweet Redazione Notizie RelazionateArticoloSUVeHybrid: ibrida plug - in con il V6 - Recensione e video 58 04 Novembre 2021 Volkswagen Touareg, 20 anni fa la vera ammiraglia di Wolfsburg Lanciato nel 2002, il grande SUV Volkswagen, cugino di Porsche Cayenne, è stato l'unico modello capace di dare vero lustro al marchio ...Disponibilità e prezzi Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Volkswagen Touareg Edition 20 porterà in dote l’esclusiva colorazione Meloe Blue in abbinamento ai cerchi Bogota da 20” in nero lucido, ...