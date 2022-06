Vladimir Luxuria ci ricasca: “Lo ha fatto di nuovo”, una diretta da dimenticare (Di martedì 7 giugno 2022) Vladimir Luxuria si trova nella bufera dopo l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi. Scopriamo che cosa è successo durante la puntata. Vladimir Luxuria (Mediasetplay screenshot)Vladimir Luxuria é finita al centro delle polemiche per quanto é accaduto in diretta. L’opinionista era agguerrita ieri sera e si è ritrovata a commentare uno scontro infuocato. Tutto é iniziato con uno sfogo infuocato di Edoardo Tavassi contro Lory Del Santo. Il fratello di Guendalina ha dichiarato la scissione del gruppo proprio per opera di Lory. Ilary Blasi la ha incalzato fino a farlo esplodere: “Qui c’è chi gioca sporco” e lo studio ha ascoltato anche la replica della Del Santo. Dopo le urla dei naufraghi dall’Honduras, la borsetta di Vlady ha iniziato a girare ... Leggi su specialmag (Di martedì 7 giugno 2022)si trova nella bufera dopo l’ultimadell’Isola dei Famosi. Scopriamo che cosa è successo durante la puntata.(Mediasetplay screenshot)é finita al centro delle polemiche per quanto é accaduto in. L’opinionista era agguerrita ieri sera e si è ritrovata a commentare uno scontro infuocato. Tutto é iniziato con uno sfogo infuocato di Edoardo Tavassi contro Lory Del Santo. Il fratello di Guendalina ha dichiarato la scissione del gruppo proprio per opera di Lory. Ilary Blasi la ha incalzato fino a farlo esplodere: “Qui c’è chi gioca sporco” e lo studio ha ascoltato anche la replica della Del Santo. Dopo le urla dei naufraghi dall’Honduras, la borsetta di Vlady ha iniziato a girare ...

