Virtus Bologna, Scariolo: "Olimpia Milano? Sarà serie equilibrata: dura fare pronostici" (Di martedì 7 giugno 2022) Sergio Scariolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di finale scudetto contro l'Olimpia Milano. Questa l'analisi del coach della Virtus Bologna: "Mi sembra una finale equilibrata, con due ottime squadre, con punti forti e punti deboli, difficile fare pronostici. La nostra stagione è già buona. Sono arrivati già due titoli: quando hai il secondo budget del campionato e arrivi in finale hai fatto il tuo dovere. Poi bisogna vedere come ci arrivi: in ogni serie si riparte da zero e conta solo far bene nella prima partita. La Virtus è una società con tradizione, grandi allenatori e grandi dirigenti. Quando vinsi il Mondiale con la Spagna mi dissero che un conto è entrare nell'albo d'oro, un conto ..."

