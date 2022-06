"Vietato parlarne". Mosca impone il silenzio ai parenti dei marinai uccisi

Advertising

Roccaperiodico : RT @toniodellolio: Qualcuno si ricorda ancora di #Tienanmen? In Cina è proibito parlarne ma da noi dovrebbe essere vietato dimenticare. - lumaca4377 : RT @MaurizioFuochi: @IlariaBifarini Se erano alpini oppure italiani, titoloni, ma esse risorse del PD vietato parlarne.... - Robypennny : RT @MaurizioFuochi: @IlariaBifarini Se erano alpini oppure italiani, titoloni, ma esse risorse del PD vietato parlarne.... - MaurizioFuochi : @IlariaBifarini Se erano alpini oppure italiani, titoloni, ma esse risorse del PD vietato parlarne.... - xulnet : RT @toniodellolio: Qualcuno si ricorda ancora di #Tienanmen? In Cina è proibito parlarne ma da noi dovrebbe essere vietato dimenticare. -

Primaonline

'Ai figli hoi videogiochi e imposto di studiare non oltre un'ora e mezza: dopo, fanno ... Noi conduttrici, attrici e donne abbiamo un compito fondamentale oggi: dobbiamo, raccontarlo ...Alcune condotte le considera illegittime e dunque vieta dibene, altre le qualifica come ... Se èfare l'apologia dell'omicidio perché permetterla a favore dell'omicidio prenatale Va ... Ucraina, 100 giorni di guerra. Mosca convoca i media Usa e prepara ritorsioni Sull'affondamento dell'incrociatore Moskva, la Russia chiede il silenzio ai parenti delle vittime. "Se parlano non riceveranno alcun risarcimento e saranno denunciati" ...La lista civica che porta il nome del sindaco Bucci secondo i sondaggi sarà il "primo partito" del centrodestra per numero di preferenze ...