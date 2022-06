VIDEO | Mercato Napoli, NUOVA OFFERTA per Koulibaly! (Di martedì 7 giugno 2022) Gli acquisti in difesa per il club azzurro sono sicuramente vincolati alla cessione o meno di Kalidou Koulibaly, titolare inamovibile in queste stagioni al Napoli e vice capitano fondamentale all’interno dello spogliatoio. Il suo contratto è in scadenza al termine di giugno del prossimo anno, ma si vocifera una possibile cessione anticipata, dato l’interesse di altri club. In prima linea c’è il Barcellona, che non nasconde di avere un interesse per il centrale senegalese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Fali Ramadani, agente di Koulibaly, arriverà in Italia nei prossimi giorni e non è da escludere un incontro con De Laurentiis per discutere la questione relativa al numero 26 del Napoli. Ramadani ha fatto trapelare, inoltre, di avere un’OFFERTA tra le mani che ovviamente complica la situazione nella società ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Gli acquisti in difesa per il club azzurro sono sicuramente vincolati alla cessione o meno di Kalidou Koulibaly, titolare inamovibile in queste stagioni ale vice capitano fondamentale all’interno dello spogliatoio. Il suo contratto è in scadenza al termine di giugno del prossimo anno, ma si vocifera una possibile cessione anticipata, dato l’interesse di altri club. In prima linea c’è il Barcellona, che non nasconde di avere un interesse per il centrale senegalese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Fali Ramadani, agente di Koulibaly, arriverà in Italia nei prossimi giorni e non è da escludere un incontro con De Laurentiis per discutere la questione relativa al numero 26 del. Ramadani ha fatto trapelare, inoltre, di avere un’tra le mani che ovviamente complica la situazione nella società ...

