VIDEO | IL REAL MADRID SUL GIOIELLO DEL CITY PER L'ATTACCO! (Di martedì 7 giugno 2022) REAL MADRID, dopo l'inaspettato rifiuto di Kylian Mbappé che, da promesso sposo dei blancos, ha deciso di rinnovare con il PSG si varano altri profili. I madrileni sono ormai convinti di chiudere un colpo in attacco per la prossima stagione, il regalo a Carlo Ancelotti per la 14esima arriverà, è solo questione di tempo. L'interessamento dei campioni d'Europa sembra essersi spostato oltre manica, a Manchester per l'esattezza, sponda CITY. Il profilo più interessante è quello di Gabriel Jesus. La rosa di Pep Guardiola dall'anno prossima vedrà in attacco Erling Haaland. Con l'arrivo del norvegese, di conseguenza, lo spazio per il brasiliano potrebbe ridursi drasticamente. Sulle tracce del centravanti, l'anno scorso era vicinissima la Juventus, ora la pista più concreta è quella che porta a Londra. L'Arsenal da diverse settimane lavora ai ...

