"Vergognatevi tutti". Lory Del Santo, caos dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi (Di martedì 7 giugno 2022) Isola dei Famosi, Lory Del Santo eliminata: scoppia la polemica. Pamela è stata salvata dal 76% del pubblico, contro il 24% di Lory. Nel corso della puntata è stata pesantemente attaccata da Vladimir Luxuria. "Nella vita ho conosciuto tante persone, e anche una con una doppia faccia. Tu dici che non ci sono prove, noi i daytime li vediamo, vai da uno, dall'altro e cerchi di mettere zizzania, sei un'attrice". Parole alle quale avevano fatto seguito quelle di Edoardo Tavassi. "Il suo ruolo è di andare a parlare male di ogni persona, prima si cerca di comprare Luca, lui non ci casca, poi ci prova con Gennaro". "Senza telecamere mi abbraccia, poi lo nega davanti a tutti, è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto. Qua c'è gente che gioca sporco, nutrono Gennaro per far vincere le prove leader, ...

