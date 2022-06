Veretout alla Juventus; accelerazione improvvisa: il piano per convincerlo (Di martedì 7 giugno 2022) Un paio di centrocampisti per alzare la qualità della Roma; la Juventus sembra aver scelto Veretout come obiettivo per l’estate. Non è stata una stagione semplice per la Juventus con il solo quarto posto come risultato positivo a fronte di una serie di delusioni tra cui, ovviamente, le due finali perse contro l’Inter. Per riscattarsi e tornare ad essere protagonista sia in Italia sia in ambito internazionale, è fondamentale operare sul mercato nel miglior modo possibile; da questo punto di vista le operazioni da fare non sono poche ma la società bianconera ha intenzione di portare alla corte di Allegri una serie di innesti di prima qualità. Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti su cui è necessario intervenire con grande forza e uno dei profili monitorati dalla dirigenza sembra essere ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 giugno 2022) Un paio di centrocampisti per alzare la qualità della Roma; lasembra aver sceltocome obiettivo per l’estate. Non è stata una stagione semplice per lacon il solo quarto posto come risultato positivo a fronte di una serie di delusioni tra cui, ovviamente, le due finali perse contro l’Inter. Per riscattarsi e tornare ad essere protagonista sia in Italia sia in ambito internazionale, è fondamentale operare sul mercato nel miglior modo possibile; da questo punto di vista le operazioni da fare non sono poche ma la società bianconera ha intenzione di portarecorte di Allegri una serie di innesti di prima qualità. Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti su cui è necessario intervenire con grande forza e uno dei profili monitorati ddirigenza sembra essere ...

