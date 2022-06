Vela | a Salerno il Campionato italiano Este24

(Di martedì 7 giugno 2022) Sarà presentato oggi presso la Sala del Gonfalone del Comune diildidella Classe. Da venerdì 10 a domenica 12 giugno la Classesarà in Campania, nel golfo di, sotto la direzione del Club Velico Salernitano, per la 28esima edizione. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Elena Salzano, presidente del Club Velico Salernitano, Alessandro Ferrara, assessore al Turismo del Comune di, Francesco Lo Schiavo, presidente V Zona Fiv e Massimo Iannaccone, delegato di Flotta V Zona Classe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il golfo di Salerno ospita il Campionato Italiano di vela della Classe Este24 . Da venerdì 10 a domenica 12 giugno la Classe Este24 sarà in Campania, sotto la direzione del Club Velico Salernitano , per la ...