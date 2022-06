Vasco al Maradona, servizio straordinario della linea 2 della metropolitana (Di martedì 7 giugno 2022) Un orario straordinario del servizio della linea 2 della metropolitana di Napoli è stato programmato in occasione dei concerti allo stadio Maradona di Vasco Rossi, stasera, e di Ultimo, il 24 e 25 giugno, sia in direzione San Giovanni Barra che in direzione Pozzuoli-Solfatara. “Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione va a Ferrovie dello Stato e alla Regione Campania – dichiara l’assessore Edoardo Cosenza – per avere reso possibile il servizio straordinario della linea 2 della metropolitana di Napoli con corse fino all’1.48 nella direzione Garibaldi-San Giovanni Barra e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022) Un orariodeldi Napoli è stato programmato in occasione dei concerti allo stadiodiRossi, stasera, e di Ultimo, il 24 e 25 giugno, sia in direzione San Giovanni Barra che in direzione Pozzuoli-Solfatara. “Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione va a Ferrovie dello Stato e alla Regione Campania – dichiara l’assessore Edoardo Cosenza – per avere reso possibile ildi Napoli con corse fino all’1.48 nella direzione Garibaldi-San Giovanni Barra e ...

