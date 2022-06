Valentina Pau, Le Redini Della Leadership: il Bestseller su come diventare un leader con l’esempio dei cavalli (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 07.06.2022 – Secondo una ricerca condotta dalla LUISS Business School, sono quattro le abilità chiave che il leader del futuro deve avere: una vision chiara e definita dei propri obiettivi, il focus sull’execution, uno spiccato orientamento al valore condiviso e soprattutto un alto livello di creative thinking, intesa come la capacità da parte del leader di generare idee brillanti finalizzate alla pianificazione strategica di lungo periodo. Per tutti coloro che desiderano far emergere le proprie qualità di leader in maniera efficace e naturale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Valentina Pau “LE Redini Della leadership. come Ottenere Il Meglio Da Se Stessi e Dagli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 07.06.2022 – Secondo una ricerca condotta dalla LUISS Business School, sono quattro le abilità chiave che ildel futuro deve avere: una vision chiara e definita dei propri obiettivi, il focus sull’execution, uno spiccato orientamento al valore condiviso e soprattutto un alto livello di creative thinking, intesala capacità da parte deldi generare idee brillanti finalizzate alla pianificazione strategica di lungo periodo. Per tutti coloro che desiderano far emergere le proprie qualità diin maniera efficace e naturale ma non sannofare, esce oggi il libro diPau “LEOttenere Il Meglio Da Se Stessi e Dagli ...

Advertising

lifestyleblogit : Valentina Pau, Le Redini Della Leadership: il Bestseller su come diventare un leader con l’esempio dei cavalli - - brunoeditore : Esce oggi il #libro di Valentina Pau “LE REDINI DELLA LEADERSHIP. Come Ottenere Il Meglio Da Se Stessi e Dagli Altr… - LocalPage3 : Valentina Pau, Le Redini Della Leadership: il Bestseller su come diventare un leader con l’esempio dei cavalli… -