utolesionismo si fa largo tra i giovani Tagli su braccia e gambe | ustioni | strappo dei capelli | escoriazioni e lividi manifestano il disagio che provano sempre più frequentemente

(Di martedì 7 giugno 2022) Prima il virus ora la guerra. La spensieratezza caratteristica dell’età infantile e adolescenziale si lascia piegare dagli eventi catastrofici oggi più che mai. In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono circa 2 milioni di bambini e ragazzi. L’incidenza è in ascesa e la crescente richiesta d’aiuto rivela unapiù marcata vulnerabilità nelle fasi dello sviluppo. Inutrono sfiducia verso il futuro, vivono con ansia e depressione, spesso rabbia. Inquieta anche l’aumento dei casi di a, in particolare tra gli under 16. I comportamenti autolesivi talvolta hanno intenzioni suicidarie ma nella maggioranza di casi la morte non è lo scopo. Sono presenti fra i 13 e i 20 anni, con alcune differenze tra sessi. A 13 anni nel 12% dei maschi e nel 14% delle femmine. L’aè ...