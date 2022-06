Usa, stato New York promulga legge restrittiva per acquisto armi (Di martedì 7 giugno 2022) Età minima fissata a 21 anni per acquistare un fucile semiautomatico e limitazione dei caricatori ad alta capacità: dopo la strage razzista di Buffalo e la sparatoria mortale in una scuola del Texas, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Età minima fissata a 21 anni per acquistare un fucile semiautomatico e limitazione dei caricatori ad alta capacità: dopo la strage razzista di Buffalo e la sparatoria mortale in una scuola del Texas, ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un report dell'intelligence statunitense sostiene che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe stat… - MediasetTgcom24 : Usa, arrestato il marito di Nancy Pelosi per guida in stato di ebbrezza. Per Paul Pelosi è stata fissata una cauzio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca rimuove il generale Dvornikov dal comando della guerra. Al suo posto sarebbe stato nominato il gene… - GiorgioSnaider8 : @ViVilaVitaOra No. Lo sapevano tutti. Non era problema di non accorgersene. Della Crimea solo i cretini, non se ne… - anna30048679 : RT @FREEvax_NOgp: Febbraio 2022: negli #USA il governatore della #Virginia #Youngkin firma la legge che VIETA l'obbligo delle #mascherine n… -