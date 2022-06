Uova | abbiamo sempre sbagliato tutto | dove si conservano | il ruolo del guscio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Vi siete mai posti il dubbiosia più giusto conservare le? In frigorifero o in uno scaffale a temperatura ambiente? A rispondere a questo dilemma ci ha pensato Antonello Paparella, professore di microbiologia degli alimenti. Dasi legge sulla confezione delleacquistate al supermercato 'conservare in frigorifero dopo l'acquisto'. Nella maggioranza dei punti vendita, solo l'Esselunga espone lei banchi refrigeranti, mentre le altre catene le espongono in normali scaffali. Al riguardo Paparella ha dichiarato: "Quando l'ho fatto notare in un negozio Conad, però, mi è stato risposto: “Quil'aria condizionata; siete voi chete metterle in frigo una volta arrivati a casa”. Ilpuò essere una via ...